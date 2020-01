Straatroof, vermissing, inbraak en woningoverval in Bureau Brabant

Straatroof met geweld

Den Bosch – Een man wordt vorig jaar in de nacht van zaterdag op zondag 11 augustus, als hij vanuit de stad naar huis loopt, beroofd en zwaar mishandeld in een park in Den Bosch. Het lijkt alsof hij door iemand wordt achtervolgd. Wij tonen bewakingsbeelden waarop dit te zien is. We willen heel graag weten wie deze persoon is. Allereerst omdat hij een zeer belangrijke getuige kan zijn, maar ook om uit te kunnen sluiten dat hij iets te maken heeft met de zware mishandeling die later plaatsvond. Wie herkent deze man



Vermissing Flynn Posthumus

Helmond – Wij vragen aandacht voor de vermissing van de 24-jarige Flynn Posthumus uit Heerlen. Flynn is in de nacht van 31 december op 1 januari samen met een vriend uit geweest bij Appie's Bar aan de Noord Koninginnewal in Helmond. Hij is rond 4.20 uur alleen weggegaan. Flynn was op dat moment onder invloed van alcohol. Hij zou naar de woning van zijn vriend aan de Helmondse Bisschop Herincxstraat gaan. Hij was hier al vaker geweest en kende de weg. Flynn is hier echter nooit aangekomen en tot nu toe ontbreekt elk spoor van hem. We tonen beelden van Flynn en willen natuurlijk weten wie hem in de nieuwjaarsnacht na 4.20 uur nog heeft gezien of weet waar hij kan zijn.



Inbraak woning

Rijen – Het afgelopen jaar werden op 3 november in Rijen een aantal inbrekers gefilmd. Het duurde niet lang voordat ze de camera in de gaten kregen. Veel hadden ze er niet mee op, getuige de middelvinger die deze inbreker tot twee keer toe opstak. En dan draaide iemand de camera weg. Maar wel te laat. Ze staan er allemaal op. Wie herkent de personen op de beelden?



Woningoverval

Eindhoven – Een woningoveral op klaarlichte dag. Het overkwam een Eindhovense vrouw vorig jaar in de vroege ochtend van 15 oktober. Twee, maar zeer waarschijnlijk drie overvallers stormden haar huis in. Ze wilden geld en waren op zoek naar een kluis die er niet was. Uiteindelijk namen ze genoegen met wat boodschappengeld en sieraden die ze op hun zoektocht in het huis vonden. In de buurt werd die ochtend een paarse Audi A4 Avant gezien. Kan het zijn dat de inzittende(n) een belangrijk getuige is? Of zou het de chauffeur van de overvallers zijn geweest? Wie slaat er aan op deze auto en op de signalementen van de overvallers?