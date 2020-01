Getuigen gezocht van mogelijke ontvoering

Rond 21:45 uur werd een man die net zijn auto parkeerde op de Hofstede benaderd door twee mannen die hem meetrokken in een auto en met hem wegreden. Zijn metgezel belde direct de politie die een onderzoek startte.

De recherche is in dit onderzoek op zoek naar getuigen, en mensen die meer weten hiervan, en vraagt hen contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.