Getuigen gezocht van plofkraak

Rond 03:30 uur werd de plofkraak gepleegd; een getuige zag kort daarna een man op een zwarte scooter wegrijden via de Holkerweg richting het Gerard van Velzenpad. Bewoners van een aantal woningen rond de pinautomaat moesten tijdelijk hun huis uit. Toen de explosievenopruimingsdienst constateerde dat er geen explosieven meer aanwezig waren, mochten zij kort na 05.30 uur weer hun huis in.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen, en mensen die meer weten hiervan, om contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.