Getuigen gezocht overval woning Helmond

We zijn op zoek naar tips die ons mogelijk kunnen lijden naar de daders.

Tevens zoeken we getuigen die op maandag 18 november vlak voor of na het tijdstip van de overval iemand hebben gezien in de omgeving van de Paulus Potterlaan.

Heeft u meer informatie of heeft u iets gezien, laat het ons weten via 0900-8844, Referentienummer 2019240406.

Belt u liever anoniem: 0800-7000