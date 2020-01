Politie zoekt getuigen brand

De brand is ontstaan bij een bestelauto die geparkeerd stond bij het tankstation. Op camerabeelden is te zien dat een man zich verdacht ophoudt bij de bestelauto en er daarna vandoor gaat. Even later brand de bestelauto. Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar het had heel anders af kunnen lopen aangezien er boven het tankstation ook mensen wonen.

De politie doet buurtonderzoek, spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden. Heeft u iets verdachts gezien donderdag? Of heeft u informatie voor de politie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.