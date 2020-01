Station Leeuwarden ontruimd vanwege verdacht voorwerp.

Om 10:45 is er in een trein op het centraal station Leeuwarden een verdacht voorwerp aangetroffen. Om veilig onderzoek te kunnen doen naar het voorwerp zijn het station en de naaste omgeving van het station ontruimd.



Het Team Explosievenverkenning (TEV) heeft het voorwerp onderzocht en een eerste inschatting gemaakt.Het blijkt te gaan om een jerrycan met daarin een nog onbekende vloeistof. De jerrycan was vastgemaakt aan een prullenbak in de trein. Omdat de TEVer onvoldoende kan inschatten wat het explosiegevaar van dit voorwerp is, heeft hij de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. De EOD is nu onderweg naar station Leeuwarden.



Op basis van het ingestelde onderzoek hebben we een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verdachte situatie op het station in #Leeuwarden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Dit bericht wordt aangevuld.