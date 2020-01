Tweede verdachte van woningoverval Maarssen aangehouden

De tweede verdachte, een 55-jarige Utrechter, werd na onderzoek opgespoord en donderdagochtend vroeg aangehouden in een woning in Utrecht. Een 46-jarige inwoner van Baarn werd in de ochtend van 18 december al aangehouden. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij een overval op een woning aan de Machinekade in Maarssen.

Deze woningoverval vond plaats in de nacht van 5 op 6 juni, rond 02.15 uur. Een ouder echtpaar werd hierbij in hun slaap overvallen door twee gemaskerde mannen. De zaak is op 31 juli en 4 september 2019 in Bureau Hengeveld behandeld. Een reconstructie van deze overval verscheen in september 2019 in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Het onderzoek van de recherche gaat door. De inbewaringstelling van 46-jarige verdachte is onlangs met 90 dagen verlengd. De 55-jarige verdachte wordt vrijdag 10 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris.