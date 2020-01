Zes aanhoudingen na inval

Aanhoudingen

In de woning troffen de collega’s een gewond persoon aan. Het gaat om een 24-jarige jongen uit Groningen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn zes verdachten aangehouden.

Onderzoek

We doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wat de rol van de aangehouden verdachte is geweest. Zij worden verhoord en uiteraard zijn wij in gesprek met het slachtoffer.