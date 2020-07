Drugslab aangetroffen in Westzaan [Foto's]

In het drugslab trof de politie 600.000 XTC-pillen aan, 100 kilo MDMA en een grote hoeveelheid grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs. Politiespecialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zullen het drugslab veilig ontmantelen en de in beslag genomen goederen afvoeren. De recherche zet het onderzoek voort.



Groeiend probleem

Drugsproductie is een groeiend probleem in Noord-Holland. Niet alleen neemt het aantal hennepplantages toe, we zien ook een stijging van het aantal drugslabs waarin synthetische drugs als XTC en amfetamine worden geproduceerd. Tot en met 23 juni 2020 zijn er 6 drugsproductielocaties opgerold en 7 opslaglocaties aangetroffen. In 2019 heeft de politie in Noord-Holland 325 hennepkwekerijen opgerold en daarnaast 4 synthetische drugslabs ontmanteld. Uit de 15 dumplocaties van chemisch drugsafval die zijn aangetroffen, kunnen we opmaken dat dit niet de enige locaties zijn waar drugs worden gemaakt.



Niet wegkijken, maar aanpakken

We moeten met elkaar niet wegkijken, maar aanpakken,” zegt burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. “Productie van drugs, zeker in woonbuurten kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Om deze levensgevaarlijke criminaliteit een halt toe te roepen, heeft de politie de hulp van oplettende burgers hard nodig om vermoedens te melden. Mijn oproep: meld altijd bij de politie als je vermoedens hebt van een plek waar drugs geproduceerd wordt.”



Help de politie

Oplettende burgers kunnen zélf bijdragen aan het voorkomen van hennepkwekerijen en drugslabs. Hiermee vergroten we samen de veiligheid in onze woon-, werk- en leefomgeving. Maak een melding via de politie of Meld Misdaad Anoniem als u signalen herkent of een vermoeden heeft dat er een drugslab bij u in de buurt zit. Zo helpt u de overheid om drugsproductie in Noord-Holland te stoppen. De politie kan op basis van uw melding vervolgens verder onderzoek doen en indien nodig optreden.



Gevaar

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De productie van drugs is levensgevaarlijk voor de (directe) omgeving en de gebruikers van de verdovende middelen. De politie neemt daarom informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op.



Milieu

De afvalstoffen die overblijven na het produceren van de verdovende middelen worden regelmatig gedumpt in de natuur of geloosd op het riool. Dit levert grote schade op aan het milieu en gevaar voor de volksgezondheid.



Pand gesloten

Op dinsdag 30 juni is het pand op de Rak in Westzaan voor de duur van 12 maanden gesloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Zaanstad heeft het sluitingsbeleid aangescherpt in de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit. Naast bedrijfspanden worden ook woningen waarin harddrugs of wietplantages worden aangetroffen tijdelijk gesloten. Hennepplantages zorgen niet alleen voor overlast in de buurt, maar ook voor brandgevaar, omdat er vaak illegaal elektriciteit wordt afgetapt. De tijdelijke sluiting is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan overlast, maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen.



Melden

Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie is te vinden op de website: https://nhdrugsalert.nl.