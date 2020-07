Getuigen gezocht van brand in parkeergarage

Op dit moment doet de politie onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de omgeving van de parkeergarage is in de loop van de ochtend een verdachte aangehouden. Of en welke rol deze persoon heeft gespeeld bij het uitbreken van de brand is in onderzoek. De persoon is op dit moment voor verhoor op het politiebureau.



Rond 06.15 uur heeft een persoon (vermoedelijk een man) de parkeergarage met de auto verlaten. Dit is voor ons een belangrijke getuige. Deze persoon kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Ook andere mensen met informatie kunnen bellen met de politie. Ook informatie anoniem doorgeven kan via 0800-7000.