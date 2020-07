Politie Purmerend ruimt verstopte hennepplantage

Op de bovenetage bleek een dichte muur te zijn gemetseld. Hierachter was een doorgang welke via een vlizotrap vanaf de benedenverdieping toegang gaf. De vlizotrap was verstopt achter plafondplaten. Op de zolder was een in werking zijnde kwekerij met ruim 100 planten. Elders in het pand lagen nog meer attributen voor een kwekerij. De goederen zijn allemaal inbeslaggenomen of vernietigd.

Tevens bleek de elektra voor de kwekerij te worden gestolen. Er zal aangifte worden gedaan.

Naar de eigenaar en gebruiker van het pand wordt een nader onderzoek verricht.

2020125364