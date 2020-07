Quad in Den Helder in brand

De 30-jarige eigenaar van de quad heeft aangifte gedaan van brandstichting. Er zal nader onderzoek worden verricht of er sprake is van brandstichting. Ook zal een buurtonderzoek worden gehouden. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden uit de omgeving. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020135948.