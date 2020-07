Twee mannen aangehouden inbraak winkel Wervershoof

Omwonenden belden de politie met het signalement van de daders en hun vluchtauto. Deze auto werd aangetroffen op de Westerdijk in Medemblik. De verdachten, 22- en 21 jarige inwoners uit Almere, zijn overgebracht naar het politiebureau en worden in de loop van de dag verhoord. In de auto zijn meerdere voorwerpen aangetroffen welke met de inbraak verband houden. Er is op het eerste gezicht geen buit geweest voor de daders, ze hadden het waarschijnlijk op sigaretten voorzien.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020135963.

U kunt sowieso aan de politie kenbaar maken dat u een camera bezit welke beelden opneemt in de openbare ruimte. Dit kan helpen om misdrijven op te lossen. Wilt u dan dit bij ons melden via www.politie.nl/cib ?