Aanhouding na inrijden op verkeersregelaar

Vervolgens gaf de man gas en reed door richting de tegemoetkomende auto’s op de enige rijbaan, waardoor er een gevaarlijke situatie voor het tegemoetkomend verkeer ontstond. De politie sprak met getuigen die het hadden zien gebeuren en een foto van de betrokken auto en een filmpje hadden gemaakt. Korte tijd later werd op basis van het signalement, een foto en het kenteken de doorrijder bij een tankstation aan de Ypenburgse Station aangehouden. In de auto van de verdachte vonden agenten een honkbalknuppel op de achterbank. Deze lag binnen handbereik en is in beslag genomen.



Voorgeleid

Het slachtoffer kwam met de schrik vrij en deed aangifte van poging doodslag c.q. zware mishandeling. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt voor de doorrijding en het verboden wapenbezit. Hij wordt donderdag 2 juli voorgeleid voor de rechter-commissaris.



Omleiding

De verkeersregelaar stond op de Nieuw Parklaan omdat een deel van de rijbaan daar was afgesloten. Het verkeer uit beide richtingen werd omgeleid over het weggedeelte aan de kant van het Westbroekpark, via de rijbaan in de richting van de Plesmanweg. Het verkeer werd steeds “om en om” van een kant stil gezet door twee verkeersregelaars.



Geweld tegen werknemers met een publieke taak

De politie en het Openbaar Ministerie treden op bij geweld tegen werknemers met een publieke taak. In heel Nederland gebruiken zij dezelfde aanpak tegen agressie en geweld. Ook werkgevers hebben een verantwoordelijkheid. Met het programma Veilige Publieke Taak leren zij werknemers om te gaan met agressie en geweld. Meer hierover op rijksoverheid.nl > geweld tegen werknemers met een publieke taak https://bit.ly/3iiQnKe