Drugsconvenant formeel van kracht

Binnen het verzorgingsgebied van de politie-eenheid Den Haag is sprake van de productie, verwerking en opslag van en handel in verdovende middelen. Behalve het risico op gevaarlijke situaties en schade voor het milieu, heeft dit een ernstig ondermijnend effect op de samenleving. Criminelen schuwen hierbij niet om mensen onder druk te zetten, af te persen of geweld te gebruiken. Burgers en ondernemers lopen risico. De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld noemen we ondermijning. Om deze ongewenste situatie effectief te kunnen aanpakken, is samenwerking tussen verschillende partners noodzakelijk.