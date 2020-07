Twee verdachten aangehouden voor heling scooter

Dat melden helpt bleek woensdagnacht 1 juli. Een oplettende melder zag dat even na middernacht twee mannen een scooter op de Dr. Wibautlaan in Rijswijk uit een kelderbox haalden en deze bij een school in de buurt neerzetten. Vervolgens reden ze weg. De gealarmeerde agenten controleerden de scooter en deze bleek als gestolen geregistreerd te staan. Even later hielden de agenten twee mannen van 25 en 26 jaar aan. De scooter is in beslag genomen en de recherche doet verder onderzoek.



Getuigen

