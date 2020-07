Verdachte aangehouden voor schietincident Hillelaan

Het was even na 1.00 uur in de nacht toen er schoten klonken op de Hillelaan. Politie was er snel en trof het 32-jarige slachtoffer met een schotwond in zijn been. De mogelijke verdachte rende weg in de richting van de Rijnhaven.

Meteen is de omgeving uitgekamd door meerdere eenheden, maar helaas zonder resultaat. Door goed speurwerk heeft de politie nu toch een 28-jarige Rotterdammer kunnen aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij dit schietincident. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Heeft u informatie?

Als u nog niet met de politie heeft gesproken en wel informatie heeft of wellicht foto’s of camerabeelden? Laat het ons dan weten. U kunt bellen via 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u het onderstaand tipformulier invullen.