Twee arrestaties na onderzoek straatroof

In zijn woning in Breda werd jongstleden maandagavond een 18-jarige jongeman uit deze stad aangehouden. Hij werd voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij werd dinsdag verhoord en is daarna vrijgelaten. De tweede verdachte, een 18-jarige jongeman werd woensdagmorgen in zijn woning in Oosterland gearresteerd. Ook hij is naar een politiecellencomplex gebracht en werd na verhoor vrijgelaten. Tegen beiden wordt proces-verbaal opgemaakt.