Update Operatie Portunus

Vlissingen - Bij een grootschalige actiedag in en rond Zeeland zijn vandaag 9 verdachten aangehouden. Zij worden onder andere verdacht van betrokkenheid bij meerdere organisaties die zich bezighouden met de invoer en doorvoer van cocaïne. De politie, die 400 agenten inzette, trof bij zoekingen op 30 locaties onder andere vier vuurwapens en grote hoeveelheden contant geld aan (tenminste 500.000 euro). Daarnaast werden er twee motoren en twee boten in beslag genomen. De doorzoekingen werden gehouden in woningen en meerdere bedrijfspanden in en rond Vlissingen, Nieuwdorp, Middelburg, Wolphaartsdijk, Goes. Ook in Limburg, Noord-Brabant en in de regio Rotterdam werd gezocht.