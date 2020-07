Vrouw raakt gewond bij steekincident

Het slachtoffer vertelde de agenten dat de dader een blanke, dunne man was van rond de 30-35 jaar. Hij had kort, donkerbruin haar en droeg een blauw mondkapje en blauwe latex handschoenen. Ook droeg hij een donkerblauwe jas, met op de borst een lichtblauwe horizontale band met in het midden een witte horizontale rits, en een zwarte broek. Ook sprak hij goed Nederlands. De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Heeft u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, bel dan 0800-7000.