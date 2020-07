Grote som geld aangetroffen na aanhouding verdachten drugslaboratorium

Op zondag 12 januari werd in een bijgebouw van een woning aan de Langstraat in Zeeland een drugslaboratorium aangetroffen. Op dat moment waren er geen mensen aanwezig in het laboratorium. Een onderzoek werd opgestart en we kwamen de aangehouden verdachten op het spoor. Ook de huurder van de locatie is verdachte in dit onderzoek. Hij werd niet aangehouden, maar ook in zijn woning en bedrijven werd dinsdag gezocht. Op het moment dat de mannen in alle vroegte werden opgepakt ,startte de politie ook met een onderzoek in de huizen van de twee aangehouden mannen. Tijdens de doorzoeking van één van deze woningen troffen we een zeer groot bedrag aan contant geld aan; enkele tienduizenden euro’s. Het geld lag goed verstopt, maar werd ondanks dat door rechercheurs gevonden. In het verlengde van de bevindingen tijdens de onderzoeken in de woningen van de verdachten, werd gedurende de dag nog onderzoek gedaan in zeven andere panden in Uden. Het gaat daarbij om twee woningen en vijf bedrijfspanden, die allemaal te linken zijn aan verdachten.



Meer geld en hennep

Bij een onderzoek in een bedrijfspand op een industrieterrein in Uden vond de politie ook een grote som contant geld. Opnieuw ging het om een bedrag van enkele tienduizenden euro’s. In een pand op hetzelfde industrieterrein vonden we meerdere grote zakken met gedroogde henneptoppen. In datzelfde pand stuitten we ook op een verborgen ruimte waarin, verdeeld over twee verdiepingen, een professionele hennepkwekerij was ingericht. In totaal stonden er ruim 1400 planten. De kwekerij werd ontmanteld en alle aangetroffen apparatuur in beslag genomen. Uiteraard werden de planten vernietigd. Verder vonden we in een derde bedrijfslocatie op het industrieterrein materiaal om een hennepkwekerij mee in te richten.



Dure auto’s

Omdat we de verdachten ook van witwassen verdenken en we er vanuit gaan dat het aangetroffen geld met criminele activiteiten werd verdiend, nam de politie dit geld in beslag in het kader van het afpakken van crimineel vermogen. Misdaad mag niet lonen! Daarom namen we ook drie dure auto's, twee motoren, een quad en diverse dure horloges in beslag. Buiten dat namen we vanaf diverse locaties bedrijfsadministratie mee voor nader onderzoek.





Witwassen

Tijdens deze actie zijn grote hoeveelheden geld en dure spullen aangetroffen. Van één van de verdachten is bekend dat deze een uitkering ontvangt. Het is een taak van de overheid, om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld witwassen is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen.



Samen sterk tegen ondermijning

De aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen, hennepteelt en de productie van synthetische drugs, is niet alleen een verantwoordelijkheid van de politie. Daarbij hebben ook de Belastingdienst en gemeenten een belangrijke rol. De kracht van een integrale aanpak is dat partners vanuit hun eigen rollen en bevoegdheden hun kennis en expertise inzetten om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Zo ook in dit onderzoek, waarbij de Belastingdienst de financiële administratie van de verdachten en hun bedrijven onderzoekt. De gemeente Uden onderzoekt onder andere de mogelijkheden om panden te sluiten waar hennep gerelateerde materialen zijn aangetroffen.