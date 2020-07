Aanhouding in onderzoek overleden man

In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 december het afgelopen jaar werd een 55-jarige gewonde man in een woning aan de Rijksweg-Noord aangetroffen. Deze kwam later te overlijden. Nader onderzoek wees uit dat de man de bewoner van de woning was. Het bleef lange tijd onduidelijk en daarmee onderwerp van onderzoek of de man door een misdrijf om het leven was gekomen. Inmiddels wordt er wel vanuit gegaan dat er inderdaad sprake was van een misdrijf. In de verdere loop van het onderzoek kwam een 50-jarige verdachte in beeld. Hij is woensdag 1 juli in Maastricht aangehouden en wordt verdacht van moord danwel doodslag.