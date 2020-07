Conflict eindigt in steekincident

Het eerste beeld lijkt erop te wijzen dat er een conflict tussen jongeren op de Weert plaatsvond. Dat mondde vervolgens uit in een steekincident. Hierbij raakte een jongen gewond. Het slachtoffer is aanspreekbaar en wordt door de ambulancemedewerkers van de nodigde medische zorg voorzien.

Signalement verdachte

Via burgernet is er een oproep gedaan om mee uit te kijken naar de verdachte. Zijn signalement luidt als volgt: zo’n 14 tot 15 jaar oud, 1.60 tot 1.70 meter lang, licht getint, krullend haar. Hij zou een witte jas dragen en een grijs vest van het merk Nike. Hij bevindt zich mogelijk in een groep met meerdere jongeren.



Getuigenoproep

Heeft u meer informatie over wat zich aan de Weert in Maastricht heeft afgespeeld? Of heeft u een aan het signalement gelijkend persoon rond het tijdstip van het steekincident, kort ervoor of erna, in deze omgeving gezien? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).