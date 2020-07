Incident Kruidvat Hoorn

Op de beelden lijkt het alsof de vrouw van achter wordt betast door de man, vermoedelijk zonder dat zij zich daarvan bewust is. De politie zou graag in contact komen met deze vrouw. Zij was die ochtend met twee kinderen die in een kinderwagen zaten.



Bent of kent u haar? Neem dan contact op met de politie via tel.nr. 0900-8844. Het zaaknummer is 2020142172