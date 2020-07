Twee aanhoudingen in onderzoek na explosie

Beide verdachten werden donderdagochtend aangehouden en zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Een eerdere verdachte, een 23-jarige man uit Haarlem die direct na het incident werd aangehouden, werd na verhoor diezelfde avond weer heengezonden. Hij is geen verdachte meer in het onderzoek.



Bij de woning aan de Vrijheidsweg was op maandagochtend 6 juli nog een explosie. Hierbij was alleen materiele schade. Ook dit incident wordt door de recherche onderzocht. Een mogelijke samenhang tussen de incidenten wordt meegenomen in het onderzoek.



Het onderzoek naar beide incidenten wordt door de recherche voortgezet.



