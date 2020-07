Twee verdachten aangehouden na woninginbraak

Rond 22:50 uur kreeg de politie een melding van een inbraak, nadat een bewoner van een woning aan de Marga Klompéstraat een insluiper had betrapt. De inbreker verliet direct de woning en stapte in een auto met nog drie inzittenden. Ze reden weg daarna in de richting van de Dammersboog. De politie is direct een zoekactie gestart.



Een agent zag het mogelijke voertuig met vier inzittenden rijden en hield deze staande op het Bornhout in Amsterdam voor een controle. Op dat moment vluchtten twee personen uit de auto en renden weg in de richting van de A5. De andere twee inzittenden zijn direct aangehouden. Met hulp van toegesnelde collega’s is in de omgeving gezocht naar de andere twee verdachten, maar deze zijn niet meer aangetroffen. De aangehouden verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten nog vast voor verder onderzoek.



2020143027