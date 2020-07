Politie zoekt getuigen onderzoek dode man in boot

Ook willen de rechercheurs dringend spreken met een vermoedelijk dakloze man van Libische afkomst met de voornaam Malik. Hij zou voor het laatst gezien zijn op 1 juli 2020 rond 07.00 uur in de omgeving van het treinstation Veenendaal-West. Als iemand weet wie deze Malik is en waar hij zich op dit moment ophoudt, dan hoort het onderzoeksteam dat graag. Heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.