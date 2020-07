Twee aanhoudingen in onderzoek naar handgranaat Diemerplein

Diemen - In de ochtend van dinsdag 4 februari 2020 trof de politie een explosief aan in een restaurant op het Diemerplein in Diemen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen om de handgranaat onschadelijk te maken. In het onderzoek naar dit incident zijn deze week opnieuw twee aanhoudingen gedaan. Twee mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van dit explosief en zijn afgelopen dinsdag aangehouden. Een van hen wordt vandaag voorgeleid.