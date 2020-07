Jongen (14) aangehouden na steekincident

Rond 20.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er een steekincident zou zijn op de Limastraat. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij het slachtoffer aan. Deze had een steekwond maar was goed aanspreekbaar. Hij is direct met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis en daar behandeld aan zijn verwondingen.

De jongen zou samen met nog twee vrienden betrokken zijn geraakt bij een vechtpartij op de Limastraat. Hierbij waren meerdere minderjarige jongens aanwezig. Een van hen droeg een mes bij zich waarmee hij uiteindelijk het 15-jarige slachtoffer heeft gestoken. De 14-jarige jongen ging er na het steekincident vandoor. Hij kon later in zijn woning in Rijswijk worden aangehouden.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Wilt u liever anoniem een tip doorgeven? Dat kan via M. 0800-7000. Mogelijk heeft u het incident zien gebeuren en heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Ook dan kunt u bellen met 0900-8844.

Een mes op zak is niet normaal!

Steeds meer jongeren lopen met een wapen op zak. Dat is zorgelijk; wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en op gebruik van geweld. Met alle partijen die hier invloed op kunnen hebben, moeten we jongeren laten beseffen dat een mes op zak dragen de kans aanzienlijk vergroot om slachtoffer of dader te worden van een steekincident. En dat is in beide gevallen iets dat je tekent voor de rest van je leven. Meer weten? Klik dan hier.