Politie onderzoekt beschieting reisbureau

Vrijdagochtend rond 01.00 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat bewoners harde knallen hoorden. Toen agenten naar de opgegeven locatie gingen, signaleerden zij dat er op een reisbureau aan de Hoefkade was geschoten. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht en een mogelijke link met eerdere incidenten rond dit pand.



Iets gezien? Camerabeelden? Neem contact op!

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Dan kunt u contact opnemen met de recherche via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Informatie of camerabeelden online aanleveren kan ook, gebruik daarvoor ons tipformulier.