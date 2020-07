Politie onderzoekt twee autobranden in omgeving Laak

De eigenaar van de auto op het Trekvlietplein had zijn auto daar rond 22:00 uur geparkeerd. Toen hij terugkwam, zag hij dat er rook uit de auto kwam, waarna hij direct 112 belde. De brandweer heeft de brand geblust. De nacht ervoor werd een autobrand in de Haverschmidtstraat gemeld. De politie vermoedt in beide gevallen brandstichting en onderzoekt de zaken. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de verschillende branden.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden gemaakt in de omgeving? Dan komen wij graag met u in contact. Bel naar 0900 8844 om uw informatie met de politie te delen. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.