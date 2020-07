Politie toont beelden relschoppers Malieveld

Heeft u nog camerabeelden van de relschoppers in Den Haag en deze nog niet gedeeld met de politie? Heeft u overige informatie over deze verdachten? Deelt u uw informatie dan alstublieft met de recherche in Den Haag. Dat kan via 0900-8844 of Anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Beelden kunt u naar de politie uploaden via het onderstaande tipformulier.