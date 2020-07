Politie eenheid Rotterdam lanceert podcastserie Boeiend

In deze podcast gaan we in gesprek met collega’s uit de politiepraktijk. We nemen luisteraars dan wel kijkers mee in de wondere wereld van de politie. De onderwerpen zijn divers. Hoe gaat het met de cast van het televisieprogramma Dienders? Wat doet een digitaal wijkagent of een informantenrunner van Team Criminele Inlichtingen? Een keer in de twee weken lanceren we een politieverhaal uit de eenheid. In de eerste aflevering zie en luister je naar het gesprek met Harun uit Dienders. Hoe gaat het nu met hem? De host van de afleveringen is Niels de Kemp. Na jaren op straat in uniform en bij de recherche is hij contentmaker geworden bij de eenheid Rotterdam, waar hij zich bezighoudt met het vertellen van politieverhalen, in beeld en geluid.



