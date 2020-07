Brandgevaarlijke hennepkwekerijen aangetroffen in Tilburg en Goirle

Dolomietenlaan

In een woning aan de Dolomietenlaan in Tilburg werd een kort daarvoor geoogste en ingerichte hennepkwekerij aangetroffen. Hier hadden 188 hennepplanten gestaan. Ook was sprake van stroomdiefstal. Alle apparatuur is vernietigd.

Ellingtonlaan

Ook in de Ellingtonlaan in Tilburg werd een ingerichte hennepkwekerij aangetroffen waar kort geleden al geoogst was. Hier hadden 440 hennepplanten gestaan. Alle apparatuur waaronder drie dure opti-climates, is vernietigd. Ook op dit adres was sprake van stroomdiefstal. De kwekerij was ingerit in twee slaapkamers en op de zolder.