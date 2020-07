Getuigen gezocht van laffe beroving

Op donderdag 9 juli 2020 om 18.30 uur werd er bij het slachtoffer aangebeld bij zijn woning aan de Irislaan. De man stond voor de deur met een vrouw. Hij wilde de 50 euro terug geven. Het slachtoffer liet het tweetal binnen. Maar toen ging het mis. De verdachten lieten een vals briefje van 50 euro achter en pakten de man zijn portemonnee af. Het tweetal verdween. Later bleek dat er in korte tijd 1.250 euro van de rekening van het slachtoffer was gehaald. Meerdere eenheden snelden naar de woning toen er door een buurtbewoner gebeld was. Een zoekactie naar de verdachten mocht echter niet baten. Vandaar dat we de bewoners van Vlissingen oproepen om mee te helpen dit duistere tweetal op te sporen.