Huiselijk geweld

Omdat hij in eerste instantie niet naar de bevelen van de agenten luisterde trokken ze hun vuurwapen. Hij had het mes niet meer bij zich en de agenten konden hem aanhouden. In de woning waren meerdere bloedsporen te zien. De agenten troffen twee gewonden vrouwen en een jong kind. Ambulancepersoneel ontfermden zich over het drietal. Door de taalbarrière werd het de agenten niet duidelijk wat er nu gebeurd kon zijn in de woning. Ook was er veel drank in het spel. De twee vrouwen, waarvan één de moeder van het kindje is, en het kindje zijn naar het ziekenhuis gebracht. De recherche is een onderzoek gestart en ook zijn er hulpverlenende instanties ingeschakeld. Er is ook een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid drank die de verdacht heeft genuttigd in het kader van de Wet middelonderzoek bij geweldplegers.