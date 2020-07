Drugslab gevonden, zes verdachten aangehouden

Afgelopen nacht werd duidelijk dat de verdachte vermoedelijk in een lab aan de slag zou gaan. Daarop is hij door de collega’s gevolgd en dat leidde uiteindelijk naar een woning aan de Ter Weydeweg in Vleuten. Nadat de verdachte hier naar binnen was gegaan, werd door de politie besloten om een inval te doen.

In de kelder van de woning werd inderdaad een drugslab aangetroffen. Op het moment van de inval werd hier ook geproduceerd. Het gaat om een lab waar vermoedelijk amfetamine werd geproduceerd. Er werd bij de doorzoeking ook een hoeveelheid amfetamine aangetroffen. Die is in beslag genomen.