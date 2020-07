Automobilist mishandeld na ruzie op de weg

Rond 13.00 uur reed de 26-jarige man uit Spaubeek met zijn vriendin over de N281 richting Heerlen. Hij zag dat inzittenden van twee auto’s die in dezelfde richting reden contact hadden met elkaar. Er werden onder andere blikjes van de ene naar de andere auto gegooid. De auto van de man uit Spaubeek werd geraakt door een blikje en daardoor ontstond irritatie. De twee auto’s dwongen de man uit Spaubeek vervolgens om de afrit richting Hoensbroek op te rijden. Onderaan de afrit werd zijn auto klemgereden en werd hij mishandeld door de inzittenden van de twee auto’s. De vriendin van het slachtoffer werd tijdens de mishandelingen bedreigd met een wapen. Ook werd er door een van de belagers gericht op de man uit Spaubeek geschoten. Hij raakte niet gewond.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen van deze mishandeling en bedreiging. Heeft u de situatie gezien of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Bel de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het incident gebeurde rond 13.00 uur en de belagers reden in een Porsche en een Volkswagen Golf.