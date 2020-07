Tweede aanhouding in onderzoek naar gewonde man in woning Maastricht

Maastricht - Vrijdag 10 juli is een 47-jarige man uit Hoensbroek aangehouden in het onderzoek naar de gewonde man die zondag 28 juni in een woning op de Roserije in Maastricht werd aangetroffen. Eerder deze week, dinsdagochtend, werd er ook al een 24-jarige Maastrichtenaar in dit onderzoek aangehouden.