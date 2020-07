Getuigen gezocht van beroving cameraploeg

Op donderdagavond staat een cameraploeg te filmen bij het tennisveld op het sportveldje aan de Marco Pololaan. De ploeg bestaat uit een cameraman, een actrice en twee andere medewerkers. Door het regenachtige weer hebben ze hun apparatuur onder een paraplu geplaats. Ook de crew staat deels onder de paraplu.



Beroofd

Rond 21.50 uur staat de cameraman te filmen, als er twee jongens van 15-20 jaar op een groene scooter aan komen rijden vanuit de richting van het nabijgelegen basketbalveldje. Beide jongens dragen donkere kleding en schoenen en ze dragen een bivakmuts. De bijrijder stapt af en probeert de camera met geweld af te pakken van de cameraman. Hierdoor ontstaan een kort gevecht, waarbij de cameraman valt en korte tijd het bewustzijn verliest. De jongens zien kans er met de camera vandoor te gaan en rijden weg in de richting van de Vasco Da Gamalaan. De cameraman komt snel bij en is enorm geschrokken. Hij wordt ter plaatse nagekeken door de ambulancehulpverleners.

Iets gezien?

Was u tussen 21.45 – 22.15 uur uur op de Marco Pololaan? Heeft u deze beroving gezien? Heeft u informatie over deze beroving of over de gestolen opname apparatuur? Of zag u de jongens op de groene scooter eerder die dag al of juist na de vluchtpoging? Ook als u in de buurt woont en camera’s aan uw huis heeft, kan het zijn dat daar wat op vastgelegd is.

Uw informatie helpt!

Uw informatie kan ons helpen deze zaak op te lossen. Alle informatie over de route en de verdachten kan ons helpen in het onderzoek. Neem contact op met de politie via onderstaand online tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan ook via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl.