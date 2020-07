Weer op de motor met het mooie weer? Doe het veilig én sympathiek!

Het risico voor motorrijders om in het verkeer te overlijden of ernstig gewond te raken is groot in vergelijking met andere vervoerswijzen. Behalve de verkeers(on)veiligheid, komen er ook jaarlijks klachten binnen bij de politie in o.a. kustgebieden over het gedrag van motorrijders. Deze klachten komen soms van overige weggebruikers én van bewoners aan bijvoorbeeld strandroutes en gaan over geluidsoverlast en asociaal en gevaarlijk rijgedrag van enkele motorrijders.



De politie wil motorrijders graag enkele tips meegeven, zodat ze veilig op pad kunnen en er geen verkeersgevaarlijke of hinderlijke situaties ontstaan: voor zichzelf én voor anderen.



Hieronder enkele tips: