Getuigenoproep brand scootmobiel Dr. Lelykade Den Haag

Nadat de brandweer de brand geblust had werd vastgesteld dat er sprake is van brandstichting.

Omdat de brandende scootmobiel geparkeerd stond tegen de gevel van een appartementencomplex kon de brand makkelijk

overslaan naar het gebouw en bestond er een groot gevaar voor goederen en personen.

Dit werd echter door het snelle handelen van de melder, brandweer en politie voorkomen.

Bij de brand zijn er geen personen gewond geraakt of omliggende goederen vernield.

Getuigen

Bent u getuige of heeft u iets gezien of gehoord wat de politie kan helpen in het onderzoek?

Dan komen wij graag met u in contact via telefoonnummer 0900 8844.

Liever anoniem? Bel M 0800 7000