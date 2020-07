Politiecontrole Oude Noorden & Centrum stemt buurtbewoners tevreden

Vrijdag vanaf 15.30 uur waren het Noordplein en de Zwart Janstraat het toneel van preventief fouilleren. Ruim 16 voorbijgangers werden gefouilleerd en 9 voertuigen binnenste buiten gekeerd. De agenten troffen iemand die te veel had gedronken en iemand zonder rijbewijs. Een ander maakte onnodig veel herrie met zijn auto, omdat er een andere uitlaat onder zat. De eigenaar mag er mee naar het keuringslokaal van de RDW, om te laten zien dat het geluidsniveau weer omlaag is gebracht.

Los van de bekeuringen is de informatie die tijdens dit soort controles naar bovenkomt heel waardevol. Zo stuitten agenten op twee personen die zich vermoedelijk bezighielden met inbraken, straatroven en overvallen. In een auto die stil werd gezet, vonden agenten 1600 euro cash. De eigenaar kon niet goed uitleggen hoe hij eraan was gekomen. Van deze feiten worden mutaties gemaakt voor een mogelijke volgende keer.

In de avond waren de Meent en de Binnerotte aan de beurt. Op vrijdagavond vaak een drukke en gezellige bedoening. Ook hier was de controle niet voor niets. 14 mensen en 7 voertuigen werden onderzocht. Twee keer hielden agenten iemand aan voor het bezit van harddrugs. Een man had een mes bij zich en mocht dat na het krijgen van een proces-verbaal, afstaan. Twee keer vonden politiemensen een groot geldbedrag. De eigenaren konden of wilden er weinig over verklaren. Ook dit is ter informatie vastgelegd.

Niet alleen bewoners, maar ook passerende mensen reageerden heel positief op de controle en lieten dat ook weten. #Samenvoorveiligheid #Meldenheeftzin #112 #09008844