Bredanaar aangehouden na aantreffen cocaïne

Een geüniformeerde politieman reed vrijdag rond 12.00 uur in een onopvallende auto door de Haagse Beemden. De agent was op zoek naar een minderjarige die een vernieling gepleegd zou hebben. Hij zag dat op de Muizenberglaan een man en een vrouw heftig ruzie maakten. Een tweede vrouw probeerde tevergeefs beide partijen te scheiden. De diender zag dat de auto die voor hem reed stopte. De bestuurder stapte uit en liep naar het drietal toe. De diender besloot ook zijn auto aan de kant te zetten en poolshoogte te nemen. Kennelijk ging de woordenwisseling over een telefoon die de vrouw terug wilde. De man met wie zij ruzie had schrok van de politieman. Hij gooide direct een doosje in de auto. De agent die veronderstelde dat daar wellicht de telefoon in zat pakte dat uit de auto en opende het. Hij zag dat er verdovende middelen in zaten. Het bleek te gaan om cocaïne. In de tas van de verdachte zat een geldbedrag van 3700 euro, nog 6 ponypacks met cocaïne en een kleine hoeveelheid hennep. De verdachte is ingesloten.