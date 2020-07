Dronken automobilist rijdt tegen vier geparkeerde auto’s

De politie kreeg omstreeks 00.40 uur een melding dat op de Acaciastraat een voertuig tegen meerdere geparkeerde voertuigen was gereden. Agenten zagen ter plaatse een auto dwars over de weg staan. Vier geparkeerde auto’s waren beschadigd. Buurtbewoners wezen een man aan die wat verderop stond. Hij vertelde dat hij gedronken had en betoonde direct spijt. Agenten hebben hem meegenomen naar het bureau aan het Chasséveld voor de ademanalyse. Omwonenden vertelden dat ze wakker geworden waren door een harde klap. Een van hen vertelde dat het leek alsof die automobilist die de aanrijdingen had veroorzaakt, een poging deed om in de straat te keren.