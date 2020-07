Motorrijder zwaar gewond bij aanrijding

Op zaterdag 11 juli 2020 om 3.20 uur zag een surveillance-eenheid van de politie een motor rijden op de Nieuwendijk. De agenten besloten een routinecontrole op de motorrijder te doen. Bij het zien van de politieauto zagen de agenten dat de motorrijder er met hoge snelheid vandoor ging. De agenten reden dezelfde kant op maar konden de motor niet bij houden. Ze zagen wel dat hij verschillende keren door rood licht reed. Toen ze op de Koudekerkseweg reden zagen ze een grote ravage. De motorrijder lag zwaargewond op de grond en de motor bleek zwaar beschadigd. De agenten verleenden direct eerste hulp in afwachting van een ambulance en een traumahelikopter. De motorrijder, een 48-jarige Vlissinger, is daarna met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De weg is lange tijd voor het verkeer afgesloten geweest voor het uitgebreide onderzoek.