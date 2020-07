Opzettelijk brandstichting

Bij het pand bleek dat er een brandende auto tegen of net in het gebouw stond. Die stond in brand. Omdat er door getuigen snel gebeld was kon de toegesnelde brandweer voorkomen dat de brand oversloeg naar het gebouw. De brand was snel geblust. Door de omstandigheden en de getuigenverklaringen kon de conclusie getrokken worden dat er sprake was van opzet. Er is een onderzoek gestart. De betreffende auto is in beslag genomen. Er zijn camerabeelden veilig gesteld maar we willen graag zo veel mogelijk informatie hebben over dit incident. Weet u meer belt u dan met 0900-8844 en geef uw informatie door. Wilt u dat anoniem doen vraag dan direct naar het Team criminele inlichtingen en uw identiteit blijft verborgen voor iedereen. U kunt ons ook tippen via de banner bij dit bericht of bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.