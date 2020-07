Twee handgranaten aangetroffen, 29-jarige veelpleger aangehouden

Nadat de verdachte vrijdagavond was gelokaliseerd in een woning in Sprang-Capelle werd direct tot actie overgegaan. Het Arrestatieteam heeft hem omstreeks 23.00 uur als verdachte ter zake de Wet Wapens en Munitie aangehouden. In de tuin achter de woning werd een tasje aangetroffen met twee handgranaten. De herkomst van deze explosieven wordt door de recherche onderzocht.