Geweldsincident Thorbeckestraat Dieren

Het slachtoffer is een 48-jarige man, hij is gewond aan zijn hoofd en naar het ziekenhuis in Arnhem vervoerd. Vermoedelijk kennen het slachtoffer en de dader elkaar. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit incident. Hebt u vanmorgen rond 5 uur iets opvallends gezien aan de Thorbeckestraat in Dieren? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.

2020323563 ^GvR