Politie reageert alert en houdt verdachte aan in horecagebied met geladen vuurwapen

Het onderzoek zet zich nu voort aan het politiebureau. Daar worden de verdachten gehoord, zal er proces-verbaal worden opgemaakt en zal er nader onderzoek aan het vuurwapen worden verricht. Het vuurwapen bleek doorgeladen en was klaar voor direct gebruik. De agenten reageerden gelukkig alert. Belangrijk feit voor de politie is dat er een vuurwapen van straat is en niet meer in verkeerde handen kan vallen of kan worden gebruikt bij een geweldsincident. Waarom iemand een vuurwapen bij zich heeft in een horecagebied of überhaupt op straat bij zich heeft, is maar moeilijk te snappen. Het is een gevaarlijke cocktail van omstandigheden.

Voor de politie is deze wetenschap ook de belangrijkste motivatie om meldingen en informatie over de aanwezigheid van vuurwapens hoge prioriteit te geven. Achteraf zijn we blij dat het weer relatief goed is afgelopen. Maar de betrokken agenten zullen hier nog wel flink over napraten. Ook over het geweld tegen de agenten. Dat zal nooit als normaal getypeerd worden.

Naast de 21-jarige verdachte met het vuurwapen zonder vaste woon –of verblijfplaats werd een 20-jarige man uit Steenwijk aangehouden voor belemmering en verzet.

